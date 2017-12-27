Путин приехал в ЦИК подавать документы для регистрации на выборах

Президент Владимир Путин в среду днем приехал в Центризбирком, чтобы лично подать документы для выдвижения в качестве кандидата на пост главы государства.

"Владимир Путин посетил Центральную избирательную комиссию, где подал документы на выдвижение кандидатом на должность Президента России", - сообщили Накануне.RUв пресс-службе Кремля.

После проверки документов ЦИК должна принять решение о регистрации группы избирателей в поддержку самовыдвижения Путина. После регистрации он сможет начать сбор подписей в свою поддержку. По закону, их должно быть не менее 300 тысяч.

Напомним, 26 декабря в Москве состоялось собрание инициативной группы в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборы главы государства в 2018 году.

Решение о поддержке действующего президента РФ было принято на собрании, которое прошло в историческом парке "Россия - моя история" на ВДНХ. В зале присутствовало 668 человек, среди них - гендиректор Большого театра Владимир Урин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, худрук Малого театра Юрий Соломин, режиссеры Карен Шахназаров и Владимир Хотиненко, музыканты Игорь Крутой и Денис Мацуев, а также другие деятели культуры.