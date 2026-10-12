Региональный этап Рождественских образовательных чтений пройдет в Геленджике

Геленджик примет региональный этап Рождественских образовательных чтений. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

15 октября в городе-курорте пройдут XIV Сергиевские духовно-образовательные чтения. Тема этого года – «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий».

В мероприятии примут участие делегации шести муниципальных образований Краснодарского края, входящих в Новороссийскую епархию: Новороссийска, Анапы, Геленджика, Крымского, Славянского и Темрюкского районов. Участники обсудят вопросы сохранения культурных и нравственных ценностей, укрепление духовного единства. Встреча пройдет в «Геленджик-Арена».



Сами XXXV Международные Рождественские чтения состятся 24-28 января.