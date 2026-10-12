В Перми сотрудникам управления вневедомственной охраны будут дополнительно выплачивать 10 тысяч

Глава Перми Эдуард Соснин внес в городскую думу проект решения, согласно которому сотрудникам управления вневедомственной охраны по Перми - филиала "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Пермскому краю" - будет ежемесячно выплачиваться по 10 тысяч рублей, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из документа, опубликованного на сайте гордумы, мера поддержки рассчитана на период с 1 октября 2026 года по 21 декабря 2027 года. Выплаты положены сотрудникам вневедомственной охраны, имеющим специальное звание полиции и непосредственно выполняющим служебные обязанности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на территории Перми.

Расходы на предоставление этой меры социальной поддержки будут осуществляться за счет средств городского бюджета.