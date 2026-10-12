Прокуратура Прикамья устанавливает обстоятельства гибели рабочего при обрушении грунта

Прокуратура города Березники организовала проверку по информации о происшествии при строительстве автомобильной дороги вблизи деревни Чупино, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

По предварительным данным, 11 октября 2026 года в результате обрушения грунта в котловане под завалами оказались трое рабочих. В результате один человек погиб.



В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве земляных работ, а также проверит полноту мер, принятых работодателем по обеспечению безопасных условий труда. На контроль также поставлен ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту.