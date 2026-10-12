Наиболее подвержены замене ИИ программисты - Anthropic

Корпорация Anthropic выяснила, что наиболее подвержена замене искусственным интеллектом (ИИ) профессия программиста.

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Anthropic известна разработкой ИИ-системы Claude. Она провела масштабное исследование с целью определить, какие профессии наиболее подвержены сокращению вследствие внедрения ИИ. В рамках проведенного анализа была вычислена метрика "наблюдаемой уязвимости профессии", которая отражает процент профессиональных задач, уже делегируемых ИИ. На основе этих данных был составлен рейтинг профессий по степени их уязвимости.

У программистов уязвимость 75%. Те, кто еще недавно казался незаменимым, могут быть заменены на 75%. Далее идут (с убыванием степени уязвимости до 50%): специалисты по обслуживанию клиентов, операторы ввода данных, медицинские регистраторы, маркетологи и аналитики рынка, менеджеры по продажам, финансовые аналитики, тестировщики, специалисты по информационной безопасности и специалисты технической поддержки.

Интересно, что около 30% всех профессий имеют нулевую наблюдаемую уязвимость — их задачи не могут быть делегированы ИИ и практически не встречаются в реальных запросах к Claude. Наиболее устойчивые к влиянию ИИ профессии, связанные с ручным трудом, физической нагрузкой, работой вне офиса и непосредственным взаимодействием с материальным миром: повара, садовники, механики, спасатели, бармены, посудомойщики и т.п.