В Санкт-Петербурге задержана соучастница нападения на водителя автобуса, перевозившего детей, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России.

"Утром 27 декабря 2017 года задержан Ализаде Мустафаев, а в ночь на 28 декабря 2017 года задержана его соучастница Зульфия Саидмуратова. В настоящее врем Мустафаеву предъявлено обвинение, также решается вопрос об избрании в отношении злоумышленников меры пресечения и предъявлении обвинения Саидмуратовой. Соучастники преступления дают признательные показания", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, дело вызвало большой общественный резонанс не только в Санкт-Петербурге, но и в России. Как ранее сообщало Накануне.RU, расследование уголовного дела на личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.

Установлено, что вечером 25 декабря 2017 года в ходе дорожного конфликта Мустафаев вместе с своей сожительницей-Зульфией Саидмуратовой с целью убийства напали на водителя автобуса, перевозившего школьников, а также их учителей и родителей в Кировск Ленинградской области.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, обвиняемый нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, а соучастница нападения - несколько ударов неустановленными предметами, затем оба скрылись с места происшествия на автомобиле. Водитель автобуса был госпитализирован в тяжелом состоянии.