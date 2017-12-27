В Петербурге по делу о покушении на убийство водителя школьного автобуса задержан один из нападавших

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в покушении на убийство водителя автобуса, перевозившего детей. Его сообщницу до сих пор ищут.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан предполагаемый нападавший Ализаде Мустафаев. Сейчас решается вопрос о его аресте и предъявления ему обвинения.

По данным следствия, вечером 25 декабря в Петербурге Мустафаев вместе со своей знакомой Зульфией Саидмуратовой с целью убийства напали на водителя автобуса, перевозившего школьников, а также их учителей и родителей.

"Мустафаев нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, а Саидмуратова - несколько ударов неустановленными предметами. После этого нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле "Рендж Ровер". Потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Проводятся активные мероприятия, направленные на задержание соучастницы подозреваемого", - сообщили в СКР.

Напомним, расследование уголовного дела находится на личном контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.