Арестована соучастница нападения на водителя автобуса в Петербурге

Суд арестовал соучастницу обвиняемого в нападении на водителя автобуса, перевозившего школьников в Петербурге.

Зульфия Саидмуратова, обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), заключена под стражу до 27 февраля 2018 года, сообщает РИА Новости.

Ранее в четверг Невский районный суд Петербурга заключил под стражу до 25 февраля 2018 года Ализаде Мустафаева, обвиняемого в нападении на водителя автобуса.

Дело вызвало большой общественный резонанс не только в Санкт-Петербурге, но и в России. Как ранее сообщало Накануне.RU, расследование уголовного дела на личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.

Установлено, что вечером 25 декабря 2017 года в ходе дорожного конфликта Мустафаев вместе с своей сожительницей-Зульфией Саидмуратовой с целью убийства напали на водителя автобуса, перевозившего школьников, а также их учителей и родителей в Кировск Ленинградской области.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, обвиняемый нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, а соучастница нападения - несколько ударов неустановленными предметами, затем оба скрылись с места происшествия на автомобиле. Водитель автобуса был госпитализирован в тяжелом состоянии.