В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство водителя автобуса, перевозившего детей

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство водителя автобуса, перевозившего детей, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Инцидент, согласно материалам дела, произошел 25 декабря. Напротив дома 68 по Октябрьской набережной в результате дорожного конфликта 44-летний уроженец Азербайджана Ализаде Мустафаев вместе с неустановленной женщиной напали на водителя автобуса, перевозившего школьников, а также их учителей и родителей в Кировск Ленинградской области. "При этом с целью убийства Мустафаев нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, а его спутница несколько ударов неустановленными предметами", - говорится в сообщении. После этого нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле "Рендж Ровер".

Потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии в медицинское учреждение, где находится в реанимации.

Оперативники ведут розыск причастных к инциденту лиц.