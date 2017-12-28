Порошенко: Мы специально не освободили пленных россиян

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что россиян специально вычеркнули из списков на обмен, чтобы обменять их на тех граждан Украины, которые находятся в тюрьмах России. Об этом он сказал в Борисполе после приземления самолёта с освобождёнными пленными, передает корреспондент Накануне.RU.
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По его словам, Украина удерживает "более 15 граждан России".
Напомним, накануне в Донбассе состоялся крупнейший с начала войны обмен пленными, на котором Украина нарушила предварительные договоренности.