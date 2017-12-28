Порошенко: Мы специально не освободили пленных россиян

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что россиян специально вычеркнули из списков на обмен, чтобы обменять их на тех граждан Украины, которые находятся в тюрьмах России. Об этом он сказал в Борисполе после приземления самолёта с освобождёнными пленными, передает корреспондент Накануне.RU.