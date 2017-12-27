Украина резко сократила число подлежащих обмену пленных - на 69 человек

Украинская сторона в одностороннем порядке сократила количество пленных, подлежащих обмену. К точке обмена с ДНР привезли 237 человек. Об этом сообщил журналист Дмитрий Джангиров, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, формулу обмена "306 на 74" оказалось невозможно реализовать, потому что 40 человек из 306 отбыли срок и уже на свободе, а еще 29 человек будто бы отказались от обмена. Хотя омбудсмен Украины Валерия Лутковская заявила, что в Донбасс отказались возвращаться 10-15 пленных.

Украинский адвокат Валентин Рыбин заявил в Facebook, что украинская сторона даёт недостоверную информацию о том, что некоторые осужденные отказались от обмена. Он привел список таких людей, которых, по его мнению, просто не допустили к обмену.

"По состоянию на 14.20 не поехали на обмен: Мефёдов, Егоров, Поляков, Шилин, Черных, Ковалис, Кимаковский, Сливко", - написал Рыбин.

Со стороны ДНР и ЛНР известно, что по меньшей мере три человека отказались возвращаться на Украину. Так, пленный украинский солдат 56-й отдельной мотопехотной бригады Александр Тахтенков решил остаться в ДНР и работать слесарем.

Процедура обмена проходит на нейтральной территории в районе Майорска к северо-западу от Горловки. За процедурой наблюдают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Украина вычеркнула из списков на обмен девять человек, в том числе россиянина Евгения Мефёдова.