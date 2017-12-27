Крупнейший обмен пленными в Донбассе завершен. Украина обманула

Крупнейший с начала войны обмен пленными между Украиной и ДНР и ЛНР завершен. По заявлениям как республиканских, так и украинских СМИ, ДНР передала Киеву 58 человек, в ДНР возвращаются 165. ЛНР передала 16 человек, в ЛНР возвращаются 73. Таким образом, Донбасс передал все 74 человека, как и планировалось, а Украина - только 238 из 306, передает корреспондент Накануне.RU.

Как заявляет украинская сторона, остальные отсидели свой срок и освобождены или отказались от обмена. Однако точное количество тех, кто якобы отказался, до сих пор неизвестно.

Директор Института правовой политики Елена Бережная рассказала, что связывалась с одним из удерживаемых - россиянином Евгением Мефёдовым, который арестован по "делу 2 мая". По ее словам, никто из удерживаемых не отказывался от обмена.

"Они требуют, чтобы их обменяли, как ранее и предполагалось. Их привезли на базу, они ждали, что обмен состоится сегодня. По каждому из них уже прошли все процедуры, которые должны идти перед обменом. Они заявляют и просят информационную поддержку, чтобы все услышали их слова, что они не отказывались от обмена, и требуют, чтобы их обменяли сегодня. Дальше им сказали, что, якобы, они не попали под первый пакет обмена, и их обменяют во второй партии", - цитирует Бережную издание "Страна.ua".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Украина утром начала махинации со списками для обмена.