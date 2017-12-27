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"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
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Новости
27.12.2017 12:43 Мск (14:43 Екб)
политика | Украина | ДНР и ЛНР
Киев в последний момент оставил за решеткой 9 пленных
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2 мая, Хатынь, суд, Украина (2017) | Фото: unian.net

Украина в последний момент нарушила договоренность об обмене пленными всех на всех. Так, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко из уже утверждённых списков пленных лично отобрала тех, кого оставить за решеткой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Валентин Рыбин, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Я же говорил, абсолютно недоговороспособные существа!!! Только что, вопреки договорённостям, Ирина Геращенко лично отобрала из уже находящихся и готовых к обмену лиц тех, кого посчитала нужным именно она. В итоге Мефёдов Евгений и ещё восемь человек остались на месте! И это только начало!" – написал адвокат Евгения Мефёдова.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в сентябре гражданин России Евгений Мефёдов, а также Сергей Долженков были оправданы украинским судом по сфабрикованному "делу 2 мая", но сразу же были арестованы по новому обвинению.

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27.12.2017 12:43 Мск | Евгений Чернышёв
14:43 Екб


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Киев в последний момент оставил за решеткой 9 пленных
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