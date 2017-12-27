Киев в последний момент оставил за решеткой 9 пленных

Украина в последний момент нарушила договоренность об обмене пленными всех на всех. Так, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко из уже утверждённых списков пленных лично отобрала тех, кого оставить за решеткой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Валентин Рыбин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я же говорил, абсолютно недоговороспособные существа!!! Только что, вопреки договорённостям, Ирина Геращенко лично отобрала из уже находящихся и готовых к обмену лиц тех, кого посчитала нужным именно она. В итоге Мефёдов Евгений и ещё восемь человек остались на месте! И это только начало!" – написал адвокат Евгения Мефёдова.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в сентябре гражданин России Евгений Мефёдов, а также Сергей Долженков были оправданы украинским судом по сфабрикованному "делу 2 мая", но сразу же были арестованы по новому обвинению.