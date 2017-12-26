Председатель Мосгордумы выразил соболезнования родным и близким Шаинского

Председатель Мосгордумы (МГД) Алексей Шапошников выразил соболезнования в связи с кончиной Владимира Шаинского. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МГД.

Ранее стало известно, что композитор, народный артист РСФСР умер на 93-м году жизни.

"Ушёл из жизни Владимир Яковлевич Шаинский — Маэстро, живший музыкой и беззаветно преданный своему призванию", — отметил Шапошников.

По словам председателя МГД, он был лично знаком с композитором.

"Он (Шаинский, — прим.) принимал самое активное участие в жизни композиторского сообщества, вёл насыщенную общественную деятельность и всегда живо откликался на просьбу выступить на благотворительных концертах", — рассказал Шапошников. Самого Шаинского Шапошников охарактеризовал как "светлого, открытого, неравнодушного человека с большим сердцем".

"От имени депутатов Московской городской думы и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким Владимира Яковлевича", — заключил председатель МГД.