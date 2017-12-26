СМИ: Умер композитор Владимир Шаинский

Композитор, народный артист РСФСР Владимир Шаинский умер на 93 году жизни. Об этом информировали близкие композитора, говорится в сообщении, размещенном на сайте телеканала "Культура".

Отмечается, что о смерти композитора его родственники сообщили сотрудникам информационной программы "Вести".

Владимир Шаинский родился в Киеве. Во время войны он был эвакуирован в Ташкент вместе с семьей. Композитор имел дипломы Московской государственной консерватории имени П.Н. Чайковского и Бакинской консерватории имени У. Гаджибекова.

Наибольшую известность Шаинскому принесли произведения для детей - песни Чебурашки, Крокодила Гены и старухи Шапокляк.