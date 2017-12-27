Сын Шаинского назвал причину смерти отца

У композитора Владимира Шаинского было онкологическое заболевание. Об этом рассказал его сын Вячеслав.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, композитор, народный артист РСФСР умер 25 декабря на 93 году жизни.

"Он скончался в больнице в США. Это последствия перенесенной операции и, кроме того, возраст. 92 года ему исполнилось 12 декабря", — передаёт газета "Известия" слова Вячеслава Шаинского.

Он рассказал, что композитор ранее перенёс операцию по причине онкологической болезни.

"Был рак. Потом сделали её (операцию, — прим.), вроде бы, состояние улучшилось. Но такие вещи в таком возрасте без следа не проходят", — сказал Шаинский-младший.