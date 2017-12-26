Фонд "ОМК-Участие" пригласил детей в цирк Никулина на новогоднее представление

Благотворительный фонд "ОМК-Участие" провел новогоднюю акцию для детей в московском цирке Никулина на Цветном бульваре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Новогодняя инклюзивная акция фонда прошла 23 декабря в девятый раз и собрала около 2 тыс. гостей. Специальные гости – ребята из многодетных и малообеспеченных семей, подопечные фонда из города Выкса Нижегородской области, воспитанники социально-реабилитационного центра "Пеликан", дети с ограниченными возможностями здоровья и попавшие в трудную жизненную ситуацию, пациенты НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина, ребята из Сирии, которые проходят лечение в Москве, семьи из регионов присутствия ОМК и дети сотрудников Объединенной металлургической компании.

В фойе цирка гостей встречал эстрадный оркестр детской музыкальной школы имени Александра Бородина. Волонтеры фонда "ОМК-Участие" – сотрудники ОМК и Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" – провели для ребят увлекательные мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек. Дети общались с аниматорами, фотографировались и ели мороженное.

Участниками мероприятия стали семьи актеров театра и кино Ирины Пеговой и Анатолия Белого – две недели назад Ирина и Анатолий приезжали в онкоцентр на Каширском шоссе, чтобы в рамках акции фонда "ОМК-Участие" "С миру по елке" провести встречи с маленькими пациентами РОНЦ.

Во время циркового представления "Тайна старых страниц" гости увидели выступления воздушных гимнастов, канатоходцев, конных джигитов и акробатов, а также номера дрессированных медведей на буйволах, шимпанзе, экзотических птиц и других животных.

Всего по итогам акции в цирке фонд "ОМК-Участие" собрал свыше 1,1 млн руб. Эти средства будут направлены на оказание адресной помощи семьям, в которых есть тяжело больные дети.

Также фонд "ОМК-Участие" по традиции представил на мероприятии календарь на следующий год. Фотографии для него были сделаны в Анапе во время летнего отдыха группы детей из Выксы, оставшихся без попечения родителей.

"Уже традиционно мы начинаем встречать Новый год именно в цирке на Цветном бульваре. Мы хотим создать новогоднее настроение и подарить много положительных эмоций всем детям, которых мы с большим удовольствием приглашаем в цирк на сказочное представление. На мой взгляд, хорошее настроение помогает справляться со многими трудностями. И каждое наше мероприятие здесь вызывает у гостей ощущение детской радости и приближающегося праздника", – отметила председатель попечительского совета благотворительного фонда "ОМК-Участие" Ирина Седых.