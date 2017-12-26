Главу "Воентелекома" задержали по делу о мошенничестве на полмиллиарда рублей

В Москве задержан гендиректор АО "Воентелеком" Александр Давыдов. Он подозревается в хищении около полумиллиарда рублей в ходе реализации госконтрактов, заключенных с Минобороны на поставки маршрутизаторов, а также осуществления авторского надзора за спутниковой связью, пишет "Коммерсант".

В понедельник, 25 декабря, сотрудники Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР и оперативники ФСБ проведели обыски в служебном кабинете, а затем и в автомобиле Давыдова. После этого его задержали на 48 часов и отвезли на допрос. Все эти мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденного еще в 2013 году.

Ранее фигурантами этого дела стали первый заместитель гендиректора "Воентелекома" Олег Савицкий, бывший советник Давыдова Дмитрий Семилетов и гендиректор ООО "ЭрСиАй" Татьяна Ильина. В статусе свидетеля остался лишь финдиректор АО Евгений Жилков.

По данным следствия, топ-менеджеры АО "Воентелеком", заключая с Минобороны контракты на поставки оборудования, среди которого были маршрутизаторы (роутеры), а также на осуществление авторского надзора за спутниковой связью, использовали различные схемы, чтобы существенно завышать стоимость продукции, а также получать двойную плату за оказание услуг. Например, за один маршрутизатор Минобороны платило по 1 млн рублей, в то время как его рыночная стоимость, по подсчетам следствия, не превышала 350 тысяч рублей. При этом поставщиком программного обеспечения выступало подконтрольное фигурантам ООО "Эмзиор", а интеллектуальным собственником этих разработок являлась фирма "Эмзиор технолоджи", которую возглавляет родная сестра главы "Воентелекома" Ольга Давыдова. По предварительным подсчетам военных следователей, только по двум контрактам руководство "Воентелекома" таким образом похитило более 460 млн рублей.

Напомним, предшественник Александра Давыдова на посту руководителя "Воентелекома" Николай Тамодин в 2015 году был приговорен к шести годам лишения свободы за хищение средств, выделенных на реализацию оборонных госконтрактов. Причиненный им ущерб оценивается в 714 млн рублей.