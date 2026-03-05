"Россети" получили акции национализированных уральских компаний Бикова и Боброва

Федеральная сетевая компания "Россети" получила акции национализированных АО "Облкоммунэнерго" (Екатеринбург) и "Сибирско-уральской энергетической компании" (Тюмень). Соответствующий указ накануне подписал Владимир Путин.

Читайте также: Прокуратура продолжает разбирать империю Бикова и Боброва по кирпичикам

Документ за подписью президента России опубликован на официальном портале правовой информации. Как говорится в указе, активы перешли к "Россетям" в доверительное управление – без проведения конкурса на право заключения договора доверительного управления.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания – то есть с 4 марта.

Ранее сообщалось, что федеральный холдинг ПАО "Россети" завершает системную интеграцию региональных электросетевых активов, ранее входивших в контур "Корпорации СТС", принадлежавшей уральским олигархам Артему Бикову и Алексею Боброву. Последний сейчас находится под следствием по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Бобров и еще несколько фигурантов находятся в СИЗО с сентября 2025 года. Недавно суд продлил арест всем обвиняемым до середины мая.