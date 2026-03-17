Суд отказал Боброву, Боликову и Черных в изменении меры пресечения

Свердловский областной суд отказал акционеру "Корпорации СТС" Алексею Боброву, экс-гендиректора "Объединенной теплоснабжающей компании" Антону Боликову и председателю совета директоров "Корпорации СТС" Татьяне Черных в просьбе изменить меру пресечения на более мягкую. Об этом Накануне.RU ​​​​​​ сообщили в пресс-службе суда.

Апелляция остались без удовлетворения, под арестом они пробудут до 15 мая включительно.

Напомним, что все трое проходят фигурантами по одному уголовному делу. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере. В СИЗО они находятся с сентября 2025 года.