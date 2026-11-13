На Урале врачи спасли мужчину, который с 90-х жил с пулей в голове

На Среднем Урале медики спасли мужчину, который прожил с пулей в голове несколько десятилетий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области, уралец получил ранение еще в 90-х, пуля застряла в пирамиде височной кости. Врачи тогда решили не рисковать, так как рядом проходят жизненно важные нервы, сосуды и органы слуха. В итоге пуля осталась в голове на многие годы.

Уже в наши дни мужчина начал терять зрение, его шатало и мучили головные боли. Неврологи СОКБ №1 заподозрили инсульт или тяжелую энцефалопатию, поэтому нужно было срочно делать МРТ. Однако такая процедура крайне опасна, если в черепе находится неизвестный металлический предмет.

В итоге нейрохирург СОКБ №1 Михаил Усов в ходе операции сумел извлечь ту самую пулю – предположительно, от пневматической винтовки. После этого медики все же сделали МРТ и вылечили мужчину. А пулю вручили пациенту на память.

Напомним, в сентябре свердловские врачи спасли девушку с так называемым "синдромом Рапунцель", которая съела полкило собственных волос.