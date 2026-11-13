В Ростове-на-Дону фигурант дела об убийстве родителей ранее избежал пожизненного

В Ростовской области появились новые подробности биографии подозреваемого в убийстве родителей.

В 2017 г. он мог получить пожизненное по делу об убийстве тёщи. Однако этого не случилось из-за смягчающих обстоятельств, в том числе двух несовершеннолетних детей. Об этом говорится в материалах суда, с которыми ознакомился ТАСС.

Ранее в Ростове‑на‑Дону правоохранители обнаружили расчлененные останки 74-летнего мужчины и его 73-летней супруги . Тела лежали в холодильнике. Как выяснилось позже, всё началось ещё 20 сентября: тогда 49-летний сын пенсионеров пришёл в органы и заявил, что родители уехали в Крым. После этого пару объявили в розыск. Развязка наступила 10 ноября. Соседи стали жаловаться на резкий неприятный запах из квартиры супругов. Когда дверь вскрыли, внутри нашли разделанные тела.