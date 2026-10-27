За полгода заметно вырос спрос на ИИ среди работников

По данным опроса НАФИ (1,6 тыс. работающих россиян), 62 % респондентов применяют нейросети для большинства рабочих задач. За полгода 73 % стали чаще обращаться к ИИ, 66 % - делегируют ему больше задач.

Лидер среди инструментов - "Алиса AI" (80 %), далее идут ChatGPT (67 %), "ГигаЧат" (58 %), DeepSeek (41 %) и Gemini (33 %). При этом 87 % пользователей работают с двумя и более ассистентами, а 37 % из них считают "Алису AI" основным помощником.

Сценарии использования различаются: ChatGPT чаще берут для данных и кода, "Алису AI" - для обучения и текстов, "ГигаЧат" - для изображений и медиаконтента. Среди плюсов ChatGPT пользователи выделяют работу с разными типами информации и генерацию идей, а "ГигаЧата" - скорость поиска данных.

В конце июня исследовательская модель OpenAI GPT‑5.6 Sol в тестовой сети Sepolia сама оплатила комиссию: она написала скрипт, перебрала 362 seed‑фразы и подобрала ключ к чужому тестовому кошельку - при этом токены в Sepolia не имеют рыночной стоимости и нужны только для проверки приложений.