В Киеве повреждён Южный мост через Днепр

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении Южного моста через Днепр.

В своём telegram-канале политик сообщил, что поздно вечером 26 октября были повреждения между станциями метро "Дарница" и "Черниговская" и выходов со станции "Лесная". Движение же поездов между станциями "Осокорки" – "Красный хутор" на зеленой ветке метро временно приостановлено из-за попадания в инфраструктуру метро на Южном мосту.

"Город добавил количество автобусов, чтобы усилить маршруты наземного транспорта, курсирующего между левым и правым берегом. На Южном мосту специалисты оценивают степень повреждений. Движение по мосту сейчас закрыто", - написал Кличко.

Это уже не первое повреждение мостов через Днепр в Киеве. В начале октября армия России разгромила такое сооружение, из-за чего киевляне стали массово уезжать из столицы Украины.