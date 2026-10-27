Алексей Вихарев вместе с волонтерами озеленили спорткомплекс "Урал" в Екатеринбурге

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев вместе со своими волонтерами приняли участие в экологической акции и высадили 27 молодых хвойных деревьев на территории спортивно-оздоровительного комплекса "Урал". Участие в акции также принял глава Кировского района Андрей Корюков.

"Наш Волонтерский центр с радостью поддерживает экологические инициативы Екатеринбурга, особенно если речь идет о благоустройстве районов и создании комфортной среды для горожан. С удовольствием поучаствовали в акции!" — поделился руководитель фракции "Единой России" в гордуме Алексей Вихарев.

В рамках акции депутат помог закупить свыше 500 л. грунта. Добровольцы центра и сотрудники администрации комплекса "СОК "Урал" лично посадили 12 елей, 12 сосен и три пихты, а после установили памятные таблички с пожеланиями процветания на благо Екатеринбурга.

Акция на стадионе "Урал" открыла осенний сезон посадки деревьев в Кировском районе. Как рассказал Андрей Корюков, работы по озеленению продолжатся и на других городских территориях.

"Посадка деревьев в Екатеринбурге традиционно проходит осенью, в октябре и ноябре, а также весной. Сегодня мы открыли осенний сезон здесь, в спортивно-оздоровительном комплексе "Урал". Следующей площадкой станет улица Уральская, где мы высадим рододендроны и многолетние кустарники. Также работаем над благоустройством Основинского парка и Дендропарка, выбираем новые места для озеленения города", — отметил Андрей Корюков, поблагодарив активистов и волонтеров за неравнодушие.

Новые деревья появились на месте старых кленов. Для "СОК "Урал" мероприятие стало первой экологической акцией такого формата, а также вкладом в благоустройство спортивного комплекса и созданием комфортной, экологичной среды для спортсменов и жителей Екатеринбурга.

"Таких экологических акций на нашем стадионе раньше не было — эта стала первой! На месте, где сейчас растут новые ели и пихты, находились старые, больные клены. Мы приняли решение убрать их в целях безопасности спортсменов и посетителей комплекса, а на их месте посадить молодые деревья", — рассказал директор МАУ "СОК "Урал" Константин Серов.

Волонтерский центр Алексея Вихарева регулярно участвует в экологических инициативах Екатеринбурга и Свердловской области. Добровольцы помогают высаживать деревья и кустарники в разных районах города и области, проводят субботники, очищают общественные пространства от мусора и содействуют в благоустройстве зеленых территорий. Такая работа помогает не только преображать городские пространства, но и заботиться об экологическом благополучии региона.

Волонтерский центр работает в Екатеринбурге и Свердловской области с 2023 года. За это время добровольцы приняли участие в самых разных направлениях помощи. Этим летом они поддерживали территории, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций: Кушву — после смерча, Ирбит и Ирбитский район — после паводка. Волонтеры эвакуировали жителей в пункты временного размещения, собирали и доставляли гуманитарную помощь, помогали оформлять документы на выплаты и участвовали в восстановительных работах.