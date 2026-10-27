Алексей Текслер на оргкомитете проекта «Челябинск – культурная столица 2027»: Мы вступаем в самую «горячую» фазу подготовки

В Челябинске под руководством губернатора Челябинской области Алексея Текслера и председателя федерального оргкомитета конкурса «Культурная столица года» Николая Новичкова прошло очередное заседание организационного комитета проекта «Челябинск – культурная столица 2027».

Открывая заседание, глава региона поблагодарил всех амбассадоров проекта «Челябинск – Культурная столица 2027» и напомнил, что основной план мероприятий был сформирован еще несколько месяцев назад.

«Мы вступаем в самую «горячую» фазу подготовки. Благодарю всех, кто подключился к нашей работе. В нее вовлечено большое количество людей. Это и жители нашей области, и знаменитые деятели искусства, культуры, которые стали амбассадорами проекта, и творческие коллективы со всей страны, и наши партнеры», – заявил Алексей Текслер.

В 2027 году Южный Урал станет центром проведения целой россыпи ярких культурных событий. В разных муниципалитетах региона будут организованы художественные выставки экспозиций Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Соответствующие соглашения были подписаны на полях XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Там же Челябинская область и Государственный Эрмитаж подписали меморандум о проведении в Челябинске мультимедийного выставочного проекта «Великолепный Эрмитаж». Также в следующем году Челябинск примет торжественную церемонию вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

В заседании оргкомитета в дистанционном формате принял участие исполняющий обязанности ректора Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, который отметил, что регион активно развивается и для его жителей в связи с началом проекта «Челябинск – Культурная столица 2027» наступает яркая пора.

«Я теперь всем рассказываю, что надо путешествовать, ехать в Челябинск, посетить все озера, которые у вас есть, посмотреть границу между Европой и Азией. Регион прекрасно развивается, и мне есть с чем сравнивать», - сказал Николай Цискаридзе.

Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский отметил, что Челябинск по праву будет носить почетный статус «Культурная столица».

«Еще раз мои поздравления Челябинской области по случаю победы в напряженной конкурентной борьбе. Этому событию уже почти год, и скоро Челябинск вступает в права «Культурной столицы». Надо отдать должное: Челябинская область действительно к этому очень заранее готовится», - сказал Александр Журавский.

Во вступительном слове председатель федерального оргкомитета конкурса Николай Новичков подчеркнул, что уникальный опыт Челябинской области станет примером для «Культурных столиц» следующих лет. напомнил о проведении культурного дерби между омской хоккейной командой «Авангард» и челябинским «Трактором», а также об организации конкурса «Малая культурная столица».

«Челябинская команда уже вошла в историю. Я уверен, что не все рекорды поставлены, не все высоты достигнуты, и есть еще как минимум год, чтобы войти в историю конкурса «Культурная столица года» с максимально эффектной и эффективной реализацией», - заявил Николай Новчиков.

Он также сообщил, что в декабре предстоит выбрать город, который получит статус «Культурной столицы – 2028». В числе финалистов - Владикавказ, Владимир, Вологда, Гатчина, Калуга, Краснодар, Кемерово и Тула. Город-победитель будет партнером Челябинска на протяжении 2027 года.

В ходе заседания оргкомитета заместитель председателя Правительства Челябинской области Сергей Зюсь представил программу информационной поддержки проекта «Челябинск – Культурная столица 2027». Заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев доложил о работе по сохранению культурного наследия в рамках присвоения Челябинску статуса «Культурной столицы». В числе прочего вице-мэр рассказал о реализации в центре города Культурного квартала, который объединяет кинотеатр имени А. С. Пушкина, театр «Манекен», галерею современного искусства, памятник поэту и журналисту Мусе Джалилю. Председатель Совета регионального отделения движения детей и молодежи «Движение первых» Челябинской области Светлана Буравова предложила интегрировать детские и молодежные объединения в программу проекта «Челябинск – Культурная столица 2027», включив лучшие школьные и студенческие выступления в афишу города. Министр культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина представила доклад о конкурсе «Малая культурная столица». По ее данным, в нем приняли участие 33 муниципальных образования, а в финал вышли 10.

В церемонии подведения итогов регионального конкурса «Малая культурная столица 2027» приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель оргкомитета конкурса «Культурная столица России 2027 года» Николай Новичков.

«Идея «Малой культурной столицы» родилась именно у нас, в Челябинской области, и мы впервые сфокусировались на муниципальном уровне, ведь статус «Культурной столицы» – это не только про Челябинск, а про весь наш регион в целом. Мы обязательно проведем отдельные мероприятия в рамках года «Культурная столица» во всех заявленных территориях, чтобы вклад каждой команды был по-настоящему заметен», – отметил Алексей Текслер и поблагодарил все команды-участницы.

Конкурс «Малая культурная столица 2027» был запущен по инициативе губернатора и по решению оргкомитета проекта «Челябинск - Культурная столица 2027 года». Его цель - выявить и поддержать малые и средние города области с уникальным культурным потенциалом, содействовать их социально‑экономическому развитию.

«Челябинск уверенно держит планку, и следующий год, уверен, станет еще ярче. Важно, что мы задали новый формат: раньше такого статуса нигде не присваивали. Формат остается мобильным. Такой подход работает и дает ощутимые результаты», – подчеркнул Николай Новичков.

В ходе мероприятий конкурса для городов‑участников была предоставлена возможность ярко представить традиции своего края и самобытность Южного Урала. Победа в конкурсе дает статус «Малая культурная столица 2027 года» и право в течение 2027 года реализовать на своей территории собственные культурные проекты.

Планкетку «Резидент Культурной столицы» ректору Челябинского государственного института культуры Сергею Синецкому вручила художественный руководитель ГААТ «Урал» Светлана Лукина. Резидент «Культурной столицы» - это организация, проект, творческий коллектив или представитель бизнеса, который разделяет ценности проекта и активно участвует в его реализации: помогает наполнять культурную программу, продвигает идеи и создает атмосферу «Культурной столицы».

Дипломы финалистов конкурса вручил секретарь Челябинской епархии, протоиерей отец Игорь Шестаков, специальный диплом победителя в номинации «Народное голосование» вручила общественный деятель, учредитель фонда «2020» Ирина Текслер.

А статус «Малой культурной столицы 2027 года» и диплом в номинации «Народное голосование» получила Сатка.

«Это по-настоящему прорывная инициатива: уже четыре года на карте России появляется третья культурная столица, и это серьёзно меняет культурный ландшафт страны. Когда мы говорим о «Малой культурной столице», важно понимать масштаб ответственности. Если Челябинск - культурная столица России, то и малая культурная столица – это не просто звание для региона, а статус для всей страны. Это большая честь и большая ответственность», – резюмировал глава региона.

Старт мероприятий в рамках присвоения Челябинску звания «Культурная столица» состоится 25 декабря 2026 года. 26 декабря церемония открытия пройдет в городе, который по итогам конкурса получил почетный титул «Малая культурная столица» - в Сатке.