С Чубайса взыскивают почти 20 млрд рублей

Судебные приставы требуют с Анатолия Чубайса, экс‑главы "Роснано", почти 20 млрд рублей: около 18 млрд - за ущерб компании, еще примерно 2,13 млрд - исполнительский сбор, пишет ТАСС.

Против Чубайса ведут 14 исполнительных производств, 10 из них завели в 2016 году (с июня по октябрь) на основании материалов Арбитражного суда Москвы.

По трем производствам на имущество Чубайса наложили арест - в том числе в апреле прошлого года на сумму 5,6 млрд рублей.

"Роснано" требует солидарно возместить убытки сразу от восьми бывших управленцев, включая Чубайса: 3,892 млрд рублей и 20,4 млн долларов США (сумму пересчитают в рубли по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения).

Ранее Анатолий Чубайс подал кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с него и других ответчиков 5,5 млрд рублей убытков по проекту гибких планшетов Plastic Logic - защита считает, что в деле были процессуальные нарушения и решения в целом неверны