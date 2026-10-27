"Экодом" в Екатеринбурге за год собрал свыше 2000 посетителей

27 Октября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Из-за чего медведи выходят к людям?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: Пресс-служба Спецавтобазы

"Экодом" в Екатеринбурге за год собрал свыше 2000 посетителей

За первый год своего существования визит-центр "Экодом" в Екатеринбурге собрал свыше 2 тыс. посетителей. Проект регионального оператора "Спецавтобаза" был создан при поддержке правительства Свердловской области и администрации города и направлен на обучение уральцев всех возрастов правильному обращению с отходами.

Визит-центр Экодом в Екатеринбурге(2026)|Фото: Пресс-служба Спецавтобазы

Экологическое пространство находится на территории Шарташского лесопарка и уже стало центром притяжения для горожан разных возрастов, а также важной площадкой для экспертной и общественной работы. За год в "Экодоме" прошло более 50 экологических уроков для детсадовцев, школьников и студентов. Сотрудники Шарташского лесопарка и "Спецавтобазы" также организовывали познавательные мастер-классы, экоигры, тематические кинопоказы и выставки.

Мастер-классы от Спецавобазы для детей в визит-центре Экодоме в Екатеринбурге(2026)|Фото: Пресс-служба Спецавтобазы

"Группы школьников с большим желанием записываются на экологические уроки и классные часы на тему обращения с отходами в доступной и игровой форме, — комментирует директор АО "Спецавтобаза" Иван Кравченко. — Мы видим, что ребята с горящими глазами слушают информацию о том, как перерабатываются разные типы отходов, как придерживаться культуры осознанного потребления и образовывать меньше мусора. Важно, что дети делятся полученными знаниями с одноклассниками, друзьями, семьей — именно так людей, ведущих экологичный образ жизни, становится больше".

Мастер-классы от Спецавобазы для детей в визит-центре Экодоме в Екатеринбурге(2026)|Фото: Пресс-служба Спецавтобазы

Кроме того, "Экодом" нередко используется в качестве экспертной, организационной и социальной площадки. В нем экологические сообщества, общественные организации и представители бизнеса могут проводить дискуссии, встречи и обсуждения совместных проектов.

Визит-центр Экодом в Екатеринбурге(2026)|Фото: Пресс-служба Спецавтобазы

Посетить "Экодом" в Шарташском лесопарке можно бесплатно организованными группами по предварительной записи — заявки принимаются на электронную почту ekodom@sab-ekb.ru. Формат мероприятий подбирается индивидуально, в зависимости от пожеланий и возраста посетителей.

Теги: Екатеринбург, Спецавтобаза, Экодом


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети