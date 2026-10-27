"Экодом" в Екатеринбурге за год собрал свыше 2000 посетителей

За первый год своего существования визит-центр "Экодом" в Екатеринбурге собрал свыше 2 тыс. посетителей. Проект регионального оператора "Спецавтобаза" был создан при поддержке правительства Свердловской области и администрации города и направлен на обучение уральцев всех возрастов правильному обращению с отходами.

Экологическое пространство находится на территории Шарташского лесопарка и уже стало центром притяжения для горожан разных возрастов, а также важной площадкой для экспертной и общественной работы. За год в "Экодоме" прошло более 50 экологических уроков для детсадовцев, школьников и студентов. Сотрудники Шарташского лесопарка и "Спецавтобазы" также организовывали познавательные мастер-классы, экоигры, тематические кинопоказы и выставки.

"Группы школьников с большим желанием записываются на экологические уроки и классные часы на тему обращения с отходами в доступной и игровой форме, — комментирует директор АО "Спецавтобаза" Иван Кравченко. — Мы видим, что ребята с горящими глазами слушают информацию о том, как перерабатываются разные типы отходов, как придерживаться культуры осознанного потребления и образовывать меньше мусора. Важно, что дети делятся полученными знаниями с одноклассниками, друзьями, семьей — именно так людей, ведущих экологичный образ жизни, становится больше".

Кроме того, "Экодом" нередко используется в качестве экспертной, организационной и социальной площадки. В нем экологические сообщества, общественные организации и представители бизнеса могут проводить дискуссии, встречи и обсуждения совместных проектов.

Посетить "Экодом" в Шарташском лесопарке можно бесплатно организованными группами по предварительной записи — заявки принимаются на электронную почту ekodom@sab-ekb.ru. Формат мероприятий подбирается индивидуально, в зависимости от пожеланий и возраста посетителей.