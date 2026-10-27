Зеленский дал приказ готовить города к круговой обороне

Города Украины должны быть готовы к созданию системы "круговой обороны". Такой указ подписал Зеленский, введя в действие решение СНБО от 25 сентября, посвященное мерам по созданию инженерных заграждений для обороны населенных пунктов.

В соответствии с документом, планируется построить комплекс инженерных укреплений, призванных обеспечить надежную защиту городских территорий. Детали, касающиеся перечня конкретных городов, типов проектируемых инженерных сооружений, методов их строительства и сроков выполнения работ, не разглашаются в открытой части указа. Приложение имеет гриф "Для служебного пользования".

Ранее поступала информация о подготовке к круговой обороне Одессы. Было отмечено, что завершаются работы по возведению протяженных противотанковых рвов и блиндажей, а также по установке колючей проволоки на подступах к городу. Информация была распространена региональным управлением сил территориальной обороны "Юг" ВСУ. Также сообщалось, что военное командование поставило задачу подготовить к круговой обороне города Киевской области, заявил глава Вышгородской районной военной администрации Алексей Данчин.

Как пишет "Военное обозрение", киевское военно-политическое руководство считает, что ВС РФ могут в определенной мере повторить начальный этап СВО и снова зайти в Киевскую и Черниговскую области, но уже с учетом имеющегося опыта.