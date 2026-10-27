Мошенники "привлекли" знаменитостей к фейковым распродажам

В России распространяется интернет‑афера с ИИ: мошенники открывают фальшивые магазины и заманивают покупателей низкими ценами, объясняя их доставкой из‑за рубежа или распродажами. Главное условие - полная предоплата, а когда срок доставки истекает, товар не привозят, деньги не возвращают, ссылаясь на задержку на таможне. Для убедительности аферисты используют сгенерированные ИИ ролики со "знаменитостями".

МВД советует проверять отзывы о магазине, платить при получении или через защищенные сервисы, избегать полной предоплаты и не поддаваться на уловки про срочность.

Ранее в Тюменской области 54 человека стали жертвами телефонных и интернет‑мошенников - общий ущерб превысил 41 млн рублей; самый крупный случай - у пенсионерки из Тюмени обманом выманили 11,6 млн рублей: злоумышленник позвонил ей, пообещал дополнительные меры поддержки и убедил передать деньги наличными курьеру.