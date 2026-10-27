Безуглая призвала отменить бронь для всех, кроме правительства Украины

На Украине нужно полностью отменить бронирование от мобилизации для всех, кроме Зеленского и правительства. Об этом заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.

По ее мнению, у всех, даже у депутатов Рады, должен быть боевой опыт. В таком случае они будут лучше работать и меньше говорить о мире, в то время как нужно только воевать. Ей очень не нравятся разговоры среди депутатов, что нужно договариваться ради мира.

Недавно Безуглая призвала ввести принудительную мобилизацию женщин. Она считает, что все люди, вне зависимости от пола, обязаны отслужить в армии от года до двух. А сегодня служба в ВСУ означает одно - воевать.

При этом ранее Безуглая резко критиковала военное командование, но вернулась в ряды фракции "Слуга народа", из которой вышла два года назад. Она объяснила это тем, что нужно возглавить спецкомиссию по вопросам военной юстиции. Но ее риторика изменилась, критика исчезла, а она стала "ястребом". Это может быть связано с тем, что на нее было заведено уголовное дело по подозрению в "госизмене".

Киевский режим намерен отменить нормы стопроцентного бронирования от мобилизации для сотрудников энергетической отрасли и ВПК. Ужесточат также критерии критичности предприятий. Меры анонсировал премьер Сергей Корецкий, который заявил, что система мобилизации должна стать "более прозрачной", чтобы "никого не приходилось искать на улицах".