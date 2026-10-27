В Екатеринбурге стартует процесс по делу Старокожева и Щекина о хищении миллионов из Фонда капремонта

Сегодня в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга стартует процесс по делу о хищении 2 млн рублей, предназначенных на капремонт. Фигурантами дела выступают технический директор ООО "УКиКО" Виктор Старокожев и бывший директор ООО УК "Лазурит" Андрей Щекин. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

По версии следствия, Щекин, фактически управляющий финансово-хозяйственной деятельностью ООО УК "Лазурит", вместе со Старокожевым подготовили фиктивный протокол решения общего собрания жильцов многоквартирного дома, в котором утверждался новый способ формирования фонда капитального ремонта. С августа 2020-го по июнь 2023 года фигуранты добились от Регионального фонда перечисления на спецсчет ООО УК "Лазурит" свыше 2 млн рублей, которые якобы должны были пойти на капитальный ремонт.

Чтобы придать схеме правдоподобности, с июня по ноябрь 2023 года обвиняемые заключили фиктивный договор подряда с подконтрольным коммерческим предприятием на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных сетей теплоснабжения в жилом доме по ул. Шарташская в Екатеринбурге. На счет предприятия было перечислено свыше 1,6 млн рублей.

Оба фигуранта обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере" и по п. "а" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору".

На стадии предварительного расследования обвиняемые вину не признали. В отношении каждого из них избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Судебное разбирательство стартует сегодня.