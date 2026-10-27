29 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Артем Жога: Перед агропромышленным комплексом УрФО стоят масштабные задачи

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога принял участие в открытии Межрегиональной агропромышленной выставки УрФО, передает корреспондент Накануне.RU.

Полпред заявил, что регион занимает лидирующие позиции в стране по производству молока, макаронных изделий, лука, куриных яиц и мясных консервов. За этими результатами стоит труд 120 тысяч работников области. Перед агропромышленным комплексом стоят масштабные задачи.

Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа(2026)|Фото: Накануне.RU

Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа(2026)|Фото: Накануне.RU

"Важно не просто сохранять темп, а уверенно двигаться вперед, повышать урожайность и производительность труда, активно развивать селекцию и семеноводство, надежно укреплять кормовую базу, расширить переработку. И делать все, чтобы качественная отечественная продукция была максимально доступной. Для решения этих задач требуется взаимодействие государства, бизнеса, науки и образования. И именно такие площадки, как наша выставка, являются важным центром такого диалога. Здесь открыто делятся передовым опытом и наглядно показывают достижения отрасли", — сказал полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога.

Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа(2026)|Фото: Накануне.RU

Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа(2026)|Фото: Накануне.RU

Полпред поблагодарил правительство Свердловской области за организацию мероприятия. Выставка собрала представителей власти, бизнеса и науки для обсуждения задач агропромышленного комплекса Урала.

Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа(2026)|Фото: Накануне.RU

Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа(2026)|Фото: Накануне.RU

В работе выставки участвуют предприятия всех регионов УрФО. В этот раз особо удивила гостей Югра, представители которой специально для этого события изготовили пряничный танк Т-34. Его и подарили Артему Жоге.

Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа(2026)|Фото: Накануне.RU

Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа(2026)|Фото: Накануне.RU

Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа(2026)|Фото: Накануне.RU

Полпред также вручил грамоты и благодарности, поздравил ударников отрасли.

Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа(2026)|Фото: Накануне.RU

Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа(2026)|Фото: Накануне.RU

Теги: Артем Жога, Межрегиональная агропромышленная выставка


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