Правительство Италии раскололось из-за Украины

Кабмин Италии сотрясли баталии из-за поддержки Украины.

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Глава МИД Италии Антонио Таяни подтвердил курс правительства на помощь Киеву и анонсировал скорый поставки новых военных грузов. Ему оппонировал вице-премьер – министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини – он вновь призвал прекратить как экономическую, так и военную помощь, пишет Il Messaggero.

Летом 2026 г. страны НАТО не смогли согласовать выделение киевскому режиму военной помощи в €70 млрд в этом году. Италия выступила против, поскольку предполагается, что в 2027 г. будет не меньшая помощь. Страна против долгосрочных обязательств. 26 октября 2026 г. вице-премьер Италии Маттео Сальвини снова заявил, что не согласен помогать Украине.