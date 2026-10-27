Екатеринбургская теплосетевая компания повысила надёжность теплоснабжения жителей микрорайона Изоплит

В микрорайоне Изоплит, на участке от улицы Синайской до Фабричной, Екатеринбургская теплосетевая компания провела модернизацию распределительных и квартальных тепловых сетей.

Энергетики обновили 794 метра трубопроводной системы, используя трубы диаметром от 75 до 150 мм. В процессе также возвели семь тепловых камер. Для выполнения работ были применены современные гибкие трубы с теплоизолирующим покрытием. Эти трубы состоят из трёх слоёв: внутренней напорной трубы, теплоизоляционного слоя и внешней защитной оболочки. Срок их службы составляет 50 лет.

Обновлённый участок ЕТК подключила к источнику теплоснабжения — локальной котельной и восстановила благоустройство на объекте в полном объёме.

Теплосети обеспечивают теплом потребителей частного сектора микрорайона Изоплит — в границах улиц Синайской, Алексеева, Фабричной, пер. Коломенского, — и общеобразовательную школу.



