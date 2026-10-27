На Ямале подросток насмерть сбил ребенка

В Ямальском районе следователями организована проверка по факту смерти ребенка, в результате ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.



Вечером, 26 октября 2026 года несовершеннолетний, 2011 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21140, в районе дома по улице Новая в Панаевске, наехал на ребенка 2015 года рождения. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.



По данному факту следственным отделом по Ямальскому району следственного управления СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организовано проведение доследственной проверки по ст. 264 УК РФ.



Ход и результаты проверки поставлены на контроль в аппарате следственного управления.