Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в топовых вузах

Минобрнауки планирует увеличить количество бюджетных мест в ведущих университетах России. В приоритете - специальности, которые сейчас особенно нужны работодателям, прежде всего направления в сфере информационных технологий. Об этом рассказал ТАСС министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

На расширенном заседании Совета Российского союза ректоров министр подтвердил: рост числа бюджетных мест точно состоится. Он отдельно отметил, что особый упор сделают на IT‑специальности - именно они сейчас чаще всего оказываются самыми востребованными.

Студенты технических вузов слабо верят в свои карьерные перспективы: по данным исследования "Марк Аналитик" для "ИКС Холдинга" (опрошено 1600 студентов из России и Белоруссии), лишь 38 % определились с направлением - лидирует ИТ. Главные трудности при поиске работы - совмещение с учебой (35 %), нехватка опыта (32 %), высокая конкуренция (24 %) и строгие требования работодателей (22 %).