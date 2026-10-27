ВС РФ ввели режим тишины в районе Алешек для гуманитарной операции

Режим тишины введен российскими военными на херсонском направлении в связи с гуманитарной операцией в Алешках, сообщает Минобороны РФ.

"В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области, Вооруженными Силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен "режим тишины" с 4 часов 00 минут мск 27 октября 2026 года", - говорится в заявлении министерства.

На прошлой неделе США заявили, что добились договоренности о локальном прекращении огня в Алешках Херсонской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия приветствует усилия Меланьи Трамп - именно ей принадлежит координирующая роль по организации гуманитарной миссии. Накануне в Кремле заявили, что механизм прекращения огня в Алешках Херсонской области может стать примером для достижения аналогичных договоренностей и на других участках в зоне СВО.