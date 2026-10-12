СМИ: Уиткофф и Кушнер отложили поездку в Москву

Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По информации издания, визит отложен до тех пор, пока не станет ясно, готовы ли Украина и страны Европы согласиться с новым единым предложением, которое планируется представить России.

В конце прошлой недели в Майами прошли переговоры между делегацией Украины и представителями США. Как сообщили СМИ, они завершились досрочно после того, как президент США Дональд Трамп, проведя телефонные переговоры с Владимиром Путиным, объявил о заключении сделки с Россией по дизельному топливу.

Кроме того, сообщается, что Трампу не нравится и то, что Украина не собирается прекращать удары по российским НПЗ, даже несмотря на дизельную сделку Москвы и Вашингтона. Американский лидер убежден, что эти удары провоцируют рост цен на бензин в США.