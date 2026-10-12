Власти Германии поддержали Зеленского после критики Трампа

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль встал на сторону Зеленского, которого раскритиковал американский президент Дональд Трамп.

Вадефуль подчеркнул, что официальный Берлин "полностью поддерживает" Зеленского и готов помогать ему справляться со всеми трудностями. Кроме того, нужно наращивать давление на Россию, так как это якобы единственный путь к началу диалога о мире. Это неизменная линия правящего кабинета министров. А от Европы нужна твердость и последовательность в своем давлении.

После критики Трампа и его призыва сменить президента на Украине Зеленский начал обзванивать всех европейских лидеров, чтобы заручиться их поддержкой. Он позвонил британскому премьеру Энди Бернему, президенту Франции Эмманюэлю Макрону, а также в Германию и Финляндию, сообщалось на его сайте.

При этом немецкая оппозиция выступила с инициативой заключить с Москвой такую же "дизельную сделку", как Трамп. "Союз Сары Вагенкнехт" напомнил, что цена горючего на немецких автозаправках достигла "скандального уровня", а действующая антироссийская стратегия показала свою полную несостоятельность, ударив бумерангом по экономике самой Германии. И нужно полностью реанимировать импорт недорогих российских углеводородов. В противовес этому нынешние власти ведут страну по пути деиндустриализации.