Трамп сильно разозлился из-за отношения Зеленского к помощи США

Президент США Дональд Трамп считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский неверно относится к американской помощи его стране.

Лидер Нового света полагает, что Зеленский относится к американской помощи без должной благодарности. Это очень злит Трампа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на одного из чиновников Белого дома.

Президенту США не нравится и то, что Украина не собирается прекращать удары по российским НПЗ, даже несмотря на дизельную сделку Москвы и Вашингтона. Трамп убежден, что эти удары провоцируют рост цен на бензин в США, пишет "Ъ".