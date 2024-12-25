СМИ: Сотрудников Минобороны могут задержать по делу о некачественных бронежилетах

Должностным лицам Минобороны РФ могут предъявить обвинения делу о поставке некачественных бронежилетов в ВС РФ на сумму 2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Как считает следствие, высокопоставленные сотрудники ГК "Пикет", в том числе гендиректор компании Андрей Есипов, причастны к даче взятки пока неустановленным должностным лицам Минобороны. Их личности сейчас устанавливают.

По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" похитили деньги, выделенные Минобороны для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 тысяч не соответствующих правилам бронежилетов.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под стражу генерального директора "ГК "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности "ГК "Пикет" Михаила Кальченко и финансового директора Виктории Антоновой. Всем троим арестованным предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).