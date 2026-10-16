В Югре объявлен сигнал угрозы атаки беспилотника

В Югре объявлен сигнал угрозы атаки беспилотника - это более высокий уровень опасности, чем просто "беспилотная опасность", передает корреспондент Накануне.RU.

Об угрозе атаки БПЛА сообщил губернатор Руслан Кухарук в своих соцсетях.

"Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Прошу сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.



Действия при введении сигнала "Угроза атаки беспилотника": по возможности не выходить на улицу и не подходить к окнам; не покидать безопасное место до сигнала "Отбой угрозы атаки беспилотника"; если увидели БПЛА, немедленно покинуть зону его видимости.

В целях безопасности возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета. Запрещено: трогать или перемещать обломки; снимать и распространять информацию о месте падения беспилотника и его обломков.

Телефон экстренных служб 112.