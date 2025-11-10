Фигуранту дела о бракованных бронежилетах отказали в отправке на СВО

Мещанский суд Москвы отказал в уходе на СВО обвиняемому по делу о бракованных бронежилетах, генеральному директору группы компаний "Пикет" Андрею Есипову.

Судья также отказала защите в приостановлении уголовного дела, передает ТАСС.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под стражу генерального директора "ГК "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности "ГК "Пикет" Михаила Кальченко и финансового директора Викторию Антонову. Они проходят по делу о поставках в армию некачественных бронежилетов. Всем троим арестованным предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Также, как считает следствие, высокопоставленные сотрудники ГК "Пикет", в том числе Есипов, причастны к даче взятки пока неустановленным должностным лицам Минобороны.