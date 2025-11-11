11 Ноября 2025
в россии
Происшествия Москва
Фото: Накануне.RU

Фигурант дела о бракованных бронежилетах Есипов получил девять лет

В Москве вынесен приговор генеральному директору группы компаний "Пикет" Андрею Есипову. Решение принял Мещанский райсуд.

Есипов получил девять лет и штраф в 800 тыс. руб. Также удовлетворён иск Минобороны на 2,4 млрд руб., пишет ТАСС.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под стражу Есипова, начальника службы безопасности "ГК "Пикет" Михаила Кальченко и финансового директора Викторию Антонову. Они проходят по делу о поставках в армию некачественных бронежилетов. Действия квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере. Также, как считает следствие, высокопоставленные сотрудники ГК "Пикет", в том числе Есипов, причастны к даче взятки пока неустановленным должностным лицам Минобороны.

Теги: Бронежилеты, уголовное дело, Есипов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

