Фигурант дела о бракованных бронежилетах Есипов получил девять лет

В Москве вынесен приговор генеральному директору группы компаний "Пикет" Андрею Есипову. Решение принял Мещанский райсуд.

Есипов получил девять лет и штраф в 800 тыс. руб. Также удовлетворён иск Минобороны на 2,4 млрд руб., пишет ТАСС.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под стражу Есипова, начальника службы безопасности "ГК "Пикет" Михаила Кальченко и финансового директора Викторию Антонову. Они проходят по делу о поставках в армию некачественных бронежилетов. Действия квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере. Также, как считает следствие, высокопоставленные сотрудники ГК "Пикет", в том числе Есипов, причастны к даче взятки пока неустановленным должностным лицам Минобороны.