И.о. гендиректора "Облкоммунэнерго" стал топ-менеджер "Россети Урал"

Исполняющим обязанности генерального директора АО "Облкоммунэнерго" стал топ-менеджер компании "Россети Урал" Владимир Рябушев.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Рябушев стал и.о. главы "Облкоммунэнерго" 21 января. Он сменил на этом посту Дмитрия Карнауха, которого назначили в 2025 году после объявления в розыск прежнего руководителя Дмитрия Буданова.

Владимир Рябушев с 2001 по 2020 годы работал на разных должностях в АО "Башкирэнерго". С 2021 года занимает должность первого заместителя генерального директора – главного инженера компании "Россети Урал".

Напомним, осенью прошлого года Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение о национализации коммунальных активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. В декабре акции АО "Облкоммунэнерго" перешли в собственность государства. Накануне.RU уже предполагало сценарий, по которому власти могут поделить "Облкоммунэнерго" с компанией "Россети Урал".