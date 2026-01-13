Уголовное дело супруги свердловского экс-вице-губернатора отправили в другой суд

Уголовное дело бывшей супруги экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова - Ирины Чемезовой направили в Кировский районный суд Екатеринбурга. Такое постановление накануне вынес Верх-Исетский районный суд города.

"Уголовное дело рассматривается в суде по месту совершения преступления - это общее правило, которое закреплено в статье 32 УПК РФ. Преступление, в котором обвиняется Чемезова, было совершено на территории Кировского района Екатеринбурга", - рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, руководитель свердловского отделения "Союза женщин России" проходит обвиняемой по делу о мошенничестве, которое связано с пляжем Tava на берегу озера Таватуй, созданным ее компанией "Новый мир" с помощью грантов областного департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства. В сентябре Чемезову отправили под домашний арест, а в декабре продлил до 17 июня 2026 года.

Уголовное дело насчитывает 14 томов. Кроме этого, бывшие супруги выступали ответчиками по делу о национализации АО "Облкоммунэнерго". Стоит отметить, что виновной себя Чемезова не признает, называя "заложницей уголовного дела ее мужа".