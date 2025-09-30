Имя экс-губернатора Куйвашева всплыло в деле "Облкоммунэнерго"

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избирает меру пресечения для бывшего вице-губернатора Олега Чемезова (на фото). Его обвиняют в мошенничестве по делу "Объединенной теплоснабжающей компании" (ОТСК), которую через приватизированное "Облкоммунэнерго" контролировала "Корпорация СТС" Артема Бикова и Аленксея Боброва.

Чемезову, как и остальным фигурантам, вменяют участие в коррупции при распределении субсидий, выделявшихся теплоснабжающей компании в рамках концессионного соглашения.

Как передает корреспондент Накануне.RU, адвокат Чемезова попросила суд обратить внимание на то, что документ о предоставлении из областного бюджета субсидий юридическим лицам подписал губернатор Евгений Куйвашев (ушел в отставку в марте 2025 года). Судья эту информацию подтвердила, зачитав материалы дела.

Уголовное дело ОТСК было возбуждено 16 сентября, а 23 сентября экс-министр ЖКХ Николай Смирнов дал показания на Чемезова. Ранее выяснилось, что Смирнов давал показания на топ-менеджеров ОТСК и "Корпорации СТС" также в период 18-23 сентября.

15 сентября стало известно об иске Генпрокуратуры по национализации активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Речь идет, в том числе, о возвращении в собственность государства основного коммунального актива региона — АО "Облкоммунэнерго", которое перешло под контроль "Корпорации СТС", связанной с олигархами Артёмом Биковым и Алексеем Бобровым.

Надзорное ведомство настаивает, что доступ Бикова и Боброва к объектам энергетической инфраструктуры стал возможен благодаря их связям с представителями федеральных и региональных органов власти, включая бывшего руководителя РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса, советником которого Биков работал в 2003-05 гг., и региональных высокопоставленных чиновников Алексея Пьянкова (экс-глава МУГИСО), Николая Смирнова (бывший министр ЖКХ) и Олега Чемезова.