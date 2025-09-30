В суде раскрыли подробности "дела Чемезова"

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга, где сегодня решается вопрос о мере пресечения для бывшего вице-губернатора региона Олега Чемезова, озвучили детали уголовного дела, в котором фигурирует бывший чиновник.

Следователь, ходатайствовавший об аресте, зачитал фабулу дела, согласно которой производство возбуждено в отношении неизвестных лиц из числа представителей акционерного общества "Объединенная теплоснабжающая компания". Эти лица, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников свердловского правительства, под предлогом возмещения затрат на приобретение топливно-энергетических ресурсов и иных расходов, понесенных АО "ОТСК" при исполнении концессионных соглашений, заключенных в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и водоотведения, умышленно похитили денежные средства на сумму более 1 миллиона рублей, причинив тем самым бюджету области материальный ущерб в особо крупном размере.

"К совершению данного преступления установлена причастность Олега Чемезова", - отметил следователь. Он ходатайствовал об аресте до 16 ноября.

К делу приобщено постановление о предоставлении субсидий на возмещение затрат, распоряжение о выделении в 2023 году из резервного фонда региона министерству энергетики и ЖКХ средств в 212 млн рублей на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по приобретению топливно-энергетических ресурсов. Исполнение распоряжения губернатором Евгением Куйвашевым возложено на Чемезова.

25 сентября 2025 г. губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ об уходе Чемезова из регионального правительства. Чемезов заявил, что самостоятельно решил покинуть пост вице-губернатора Свердловской области. Ни о каком принудительном увольнении, по его словам, речи не идёт. 29 сентября 2025 г. Чемезов побывал на допросе, после которого был задержан. Адвокат Мария Кириллова, участвующая в защите бывшего чиновника, сообщила Накануне.RU, что у экс-вице-губернатора имеется серьезное заболевание, из-за которого изоляция может привести к плачевным последствиям. Олегу Чемезову предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Политик вину не признает