Бывший вице-губернатор Чемезов отправлен из больницы в ИВС

Бывший заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов переведён из больницы в изолятор временного содержания (ИВС). Ему всё ещё не предъявили никакого обвинения, он - подозреваемый по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

О перемещении политика сообщила РБК адвокат Чемезова Мария Кириллова. Когда бывшему заместителю губернатора изберут меру пресечения, неизвестно.

25 сентября 2025 г. губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ об уходе Чемезова из регионального правительства. Чемезов заявил, что самостоятельно решил покинуть пост вице-губернатора Свердловской области. Ни о каком принудительном увольнении, по его словам, речи не идёт. Сегодня, 29 сентября, политик побывал на допросе, после которого его увезли в больницу.